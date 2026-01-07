Einführung zum Kundalini Yoga Kurs für PRANA

Der achte Energiekörper: Der Prana-Körper (Pranamayakosha)

Kundalini Yoga basiert auf der Vorstellung, dass jeder Mensch zehn Körper hat. Neben dem stofflichen Körper existieren noch neun weitere feinstoffliche Körper. Der 8. dieser Körper ist der Prana-Körper.

Unsere vitale Kraft wird über den Prana-Körper manifestiert. Das dazu gehörende Element ist Wasser – es sorgt dafür, dass unsere Zellen vital bleiben und nicht austrocknen.

Der Energiefluss beinhaltet Wasser, aber er geht weit drüber hinaus, in den feinstofflichen Bereich. Durch Atem und Eindrücke nehmen wir Prana auf und nutzen dieses als Treibstoff für alle unsere Körpervorgänge und den Stoffwechsel. Mit Kundalini Yoga können wir unseren Prana-Körper stärken, reinigen und ausrichten.

Das besondere am Prana ist, dass es kein Limit hat. Es steht uns uneingeschränkt zur Verfügung. Dies wird durch die Zahl 8 symbolisiert, die ind er liegenden Form das Symobl für Unendlichkeit ist. Unser Prana-Körper verbindet die unbewegliche Materie mit der unendlichen Kraft der Seele.

Durch die Eigenschaften der anderen Elemente und des Verstandes wird der Pranafluss in unserem Körper limitiert. Trotzdem können wir uns jederzeit in den Pranakörper hineinprojizieren und Heilung und Ausdehnung erfahren.

Mit einem starken Energiekörper ist es möglich, auf lange Sicht zu planen. Die Mitmenschen spüren einen in ihrem Herzen, und die eigene Heilenergie ist stark. Mit Kundalini Yoga können wir unseren Prana-Körper stärken, reinigen und ausrichten.

Der Pranakörper besteht aus 5 unterschiedlichen Anteilen, den Vayus.

Das Udana Vayu ist im oberen Bereich des Körpers und im Kopf. Dieses Prana stärkt das Ausdrucksvermögen (Kommunikation) und die Sinne. Es ist am engsten mit dem Nervensystem verbunden.

Das „kleine Prana“ oder Prana Vayu ist die Energie des Atmens und mit der Lunge verbunden. Es rerpräsentiert unsere Inneren Dialoge.

Das Samana Vayu sitzt im Magen und Dünndarm – es ist die Energie hinter der Verdauung, und hat Anteile des Feuerelements, das für Tranformation und Umwandlung steht.

Es gibt das Apana Vayu – mit dem Themen Reinigung und Loslassen und der nach unten gehende Energie. Dieses Prana sitzt in den Ausscheidungsorganen, und in den Sexual-Organen (Zeugung, Mentruation).

Das Vayana Vayu umschließt den Körper und Fördert das Bewusstsein von Einheit. Es ist die Energie des Blutkreislaufs, der Muskeln, Knochen und allem, was Bewegung ist.