Yoga für einen starken Kampfgeist

In Zeiten der politischen Eskalation ist die innere Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich einer nötigen Auseinandersetzung zu stellen, besonders wichtig. Ein starker Kampfgeist ist nötig.

Gemeinschaft – im eigenen Umfeld oder als Weltbürger - zu leben ist nicht leicht. Nötig ist dafür eine Form von Toleranz, die sich aus einer inneren neutralen Haltung begründet.

Neutralität lässt ein unbeschadet im Wind der Ereignisse. Sie ist eine Bedingung zum besonnenen Einzugreifen, wenn der richtige Zeitpunkt ist und nicht, wenn man von anderen dazu provoziert wird

Es ist wichtig, auf Auseinandersetzungen vorbereitet zu sein. Die Vorbereitung signalisiert nach Innen und Außen die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Die Breitschaft, sich einem Kampf zu stellen, ist in den meisten Fällen ausreichend um eine Eskalation zu vermeiden. Sollte ein Konflikt unvermeidlich sein, dann ist er der Ausdruck eines Wachstumsprozesses, dem nicht ausgewichen werden sollte.

Neutralität bedeutet nicht, dass man keine Haltung einnimmt. Der Yogi kann eine klare Haltung einnehmen, und sie vertreten. Aber er identifiziert sich nicht mit dieser Haltung. Er bleibt innerlich neutral.

Die folgende Übung aus dem Kundalini Yoga ist dafür da, den Kampfgeist zu stärken:

Kriya für einen starken Kampfgeist (kann auf Mantradownload.com kostenfrei runtergeladen werden.)

Ich möchte dich einladen, diese Übung gemeinsam dezentral jeden Tag 11 Minuten zu praktizieren, und zwar über einen Zeitraum von 40 Tagen.

Los geht es am Tag des Februar-Vollmondes, am 11.02.2017

Es wurde eine Mailingliste eingerichtet, um sich in diesem Zeitraum über die eigene Praxis, die eigenen Veränderungen, die sich daraus ergeben und über Ängste, Wünsche und Möglichkeiten des Engagements auszutauschen.

Hier kannst du dich dafür anmelden: Mailingliste für eine gemeinsame Yoga-Praxis