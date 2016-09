Buch-Veröffentlichung: Yoga - Die sanfte Revolution

Yogi Bhajan, der das Kundalini-Yoga in den Westen brachte, war kein weltabgewandter Heiliger, son- dern ein Mensch, der mitten in der Jetztzeit und in der Welt stand und seine Anhänger ermutigte, aktiv in der Gesellschaft zu wirken. Ganz in diesem Sinne hat Sangeet Singh Gill ein Buch geschrieben, das den Yoga und seine Möglichkeiten in den Zusammenhang unserer Zeit stellt.

Zwar ist die Yoga-Praxis etwas, was jeder erst einmal für sich selbst tut, aber es verändert unsere Wahrnehmung – wie wir die äußere Welt, aber auch uns selbst wahrnehmen – und führt so zu gesellschaftlicher Teilhabe.

PDF-Datei mit Terminen von Lesungen und Workshops



In sieben Kapiteln geht Gill auf Themen wie Bewusstsein und Selbstwert, Krankheiten durch Selbstablehnung, den sicheren inneren Ort, die Fremdbestimmung durch moderne Medien, die Überlegenheit der Natur über die Mechanik oder das kommende Gruppenbewusstsein ein.

Zu jedem Kapitel gibt es im zweiten Teil des Buches Meditationen und Übungsreihen. Diese schaffen eine Verbindung zum eigenen Körper und seinem Energiesystem, das auf vielfältige Weise mit anderen Menschen und Strukturen verbunden ist.

Die Vereinigung des eigenen Wachstumsprozesses mit dem Prozess einer erwachenden Gesellschaft ist eine hoffnungsvolle und zutiefst menschliche Perspektive. Sie entspricht dem Ursprungsimpuls des Yoga.

Termine

18. März: Kassel Lesung 19.30 h, Buchhandlung Buchland, Pestalozzistr. 9

19. März: Kassel Tages-Workshop

20. März: Magdeburg Workshop 11 - 14 h



21. März Salzwedel Lesung 19 h, Kultur-Nische e.V., Radestr.1

22. März: Hamburg Lesung 19 h, Golden Temple Teehaus, Grindelallee 26

23. März: Bremen Workshop 18 h, YogaGarten, Plantage 13

02. April: Hamburg Tages-Workshop

15. April: Marburg Workshop 18.30 h Hebammenpraxis, Rudolf-Bultmann-Straße 2A

16. April: Bielefeld Lesung 18 h/ Workshop 19 h, Loftyoga, Gadderbaumer Straße 3

17. April: Beckum/Westfalen Tages-Workshop

21. April Frankfurt/Main Workshop, 19 h

23./24. April Frankfurt/Main Lesung/Wochenend-Workshop

29. Apr.: Berlin Lesung 19.30 h, Lernen in Bewegung, Weimarer Str. 29



30. Apr./01.Mai: Berlin Wochenend-Workshop

03. Mai: Weimar Lesung 19.00 h,

04. Mai: Halle Workshop 18.30 h, Yogazentrum, Humboldtstraße 14



05. Mai: Erfurt Tages-Workshop

05. Mai: Erfurt, Lesung 18.30 h, Grünes Herz Teehaus, Barfüßer Straße 9

06. Mai: Leipzig Workshop 18.30 h, Yogazentrum, Kochstr. 128

07. Mai: Dresden Workshop, 18.00 h, Yoga Vidya Dresden, Jordanstr. 8

08. Mai: Dresden Tages-Workshop, 10 - 17 h

03./04. Juni: Workshops auf dem Deutschen Kundalini Yoga Festival in Oberlethe



2./3. Juli: Nürnberg Wochenend-Workshop

