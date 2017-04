2017 – Ein Übergang zum Wassermann-Zeitalter

Als Yogi Bhajan in den 70er-Jahren über die Veränderungen sprach, die der Übergang vom Fische- zum Wassermannzeitalter mit sich bringen würde, dachte ich, dass er übertreiben würde.

Wir, die wir Kundalini-Yoga praktizierten oder auf andere Art unser Bewusstsein erforschten, merkten, dass sich das Bewusstsein insgesamt ändern würde. Wir freuten uns darauf und waren Hoffnungsvoll. Wir taten uns mit Gleichgesinnten zusammen und richteten unser Leben nach diesen Veränderungen aus. Was wir damals nicht mitbedachten war, dass die übrigen Welt dabei nicht mitzog.





Ich frage mich heute, ob wir damals tatsächlich so naiv waren zu glauben, dass der Bewusstseinswandel einfach so über Nacht geschehen würde? Falls wir das taten, hätten wir es besser wissen müssen. Wir wissen, dass alles einen Gegenpol besitzt (wo Licht ist, da ist auch Dunkelheit). Wir haben uns aber nicht vorstellen können, dass es eine solch trennende Polarität geben kann, wie wir sie jetzt zwischen uns und unseren Freunden und Nachbarn erleben. Es ist weder schlecht noch gut. Es ist, wie es ist.



Das Iahresende ist immer eine Zeit, während der man das vergangene Jahr Revue passieren lassen und auf die Verheißungen des neuen Jahres blicken kann. Dieses Mal ist es für uns, die wir in den USA leben, eine ungewöhnliche Zeit. Die große Polarität innerhalb unserer Kultur bewirkt eine Veränderung. Wir spüren in uns Ängste, Verwirrung und Wut und nehmen diese Gefühle auch in den Menschen um uns herum wahr. Es fühlt sich an, als ob würden wir unerforschtes Gelände betreten.

Es ist ganz egal, wen wir zum Präsidenten wählten. Dies ist die Zeit zwischen den Zeitaltern.



Diese Gefühle sind nicht nur auf die USA begrenzt. Wir können sehen, dass Veränderungen überall auf der Erde geschehen. Regierungen ändern sich, die Wirtschaft wandelt sich, es gibt demographische Veränderungen und den Klimawandel. Diese Veränderungen ängstigen sogar die Menschen, die sich nach Veränderung sehnten, denn Veränderung an sich macht Angst. Einige Menschen hatten sich den Wechsel herbei gesehnt und sind trotzdem nicht vorbereitet bzw. haben diese Art der Veränderung nicht voraus gesehen.



Also Yogis, was wir machen? Es ist Zeit, um uns körperlich, geistig und spirituell zu vereinen. Das tun wir, indem wir unsere persönliche, spirituelle Praxis verstärken und unseren Geist nutzen, um wahrzunehmen, welche Handlungen vonnöten sind, um dem größeren Ganzen zu dienen. Wir segnen jeden, um Wohlstand und Gleichgewicht in unser Leben zu bringen. Es ist Zeit über unsere Ängste hinauswachsen und uns auf unsere Stärken und auf unseren neutralen Geist zu fokussieren. Es ist Zeit, unsere Praxis weiterzuführen und alles loszulassen, was uns schwächt. Wir sollten unsere Intuition nutzen, um unsere Vision zu schärfen. Wenn wir Veränderung wollen, dann lasst uns mit den Handlungen beginnen, die diese Veränderungen bringen.



Lasst uns Frieden, Liebe und Verständnis in unsere Herzen bringen, um den Frieden in uns und außerhalb von uns zu erfahren und um harmonisch mit allen Wesen unseres Planeten zu leben.



Segen, Liebe und Gebet,

Satsimran Kaur

