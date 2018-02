Kundalini Yoga Einsteiger Paket

In diesem Paket findet sich alles, was ein Yoga Einsteiger an Wissen über Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan benötigt – und noch ein wenig darüber hinaus.

Drei PDF-Dateien für Einsteiger bietet detaillierte Informationen über alle Basistechniken, von Atemführung über die Aktivierung der Kernmuskeln bis hin zur korrekten Haltung und anschließender Entspannung.

Der Anfängerkurs bietet 10 Übungsreihen, die in besonderer Weise für Anfänger geeignet sind.

Abgerundet wird das Paket durch die beiden Yoga Infos Basistexte Nr. 14 und 22, die für ein weiteren Tiefgang sorgen. Der Basistext „Klang und Mantra im Kundalini Yoga“ beschäftigt sich mit der Möglichkeit, wie die Stimme und meditative Musik für die eigene Bewusstseinsentwicklung genutzt werden kann.

Der Basistext „Meditieren lernen“ hilft beim Einstieg in eine erste Meditationspraxis.



Inhalt:

Informationen für Anfänger – 2 Seiten – Einsteiger- PDF-Datei Nr. 1

Basiswissen über Kundalini Yoga – 9 Seiten– Einsteiger- PDF-Datei Nr. 2

Entspannung / Nach der Entspannung / Bewegungsentspannung – 5 Seiten – Einsteiger- PDF-Datei Nr. 3

Kundalini Yoga Anfänger-Kurs mit 10 Übungsreihen

Klang und Mantra im Kundalini Yoga – Yoga Infos Basistext Nr. 14 - PDF-Datei

Meditation lernen – Yoga Infos Basistext Nr. 22 – PDF-Datei



