Numerologie-Urkunden – der erfolgreiche Service wird neu aufgelegt

Sechs Jahre lang, von 2007 bis 2013 wurden bei Yoga Infos zahlreiche Numerologie-Urkunden für Einzelpersonen und Paare erstellt. Nach einer Schwerpunkts-Verlagerung wurde das Angebot für längere Zeit eingestellt. Inzwischen ist es wieder verfügbar – bis zum 18.12. 2017 zum Vorzugs-Preis von 38,- Euro für die Einzelurkunde. Danach steigt der Preis auf 48,50 Euro.

Wahlweise kann die Urkunde auch mit einer individuellen Kundalini Yoga Übungsreihen-Empfehlung verbunden werden.

Die Urkunden werden individuell erstellt. Mit Hilfe des Geburtsdatums ist es Sangeet Singh möglich, mit der Betreffenden in einen inneren Dialog zu gehen. Da dies auf der Ebene des Subtilkörpers geschieht ist es nicht nötig, dass man sich kennt. Dies kann sogar hinderlich sein.

Name und Geburtsdatum sind ausreichend um grundlegende Informationen über diese Person zu erfahren. Auf die gleiche Art und Weise werden auch die spirituellen Namen erkannt, die Nirinjan Kaur in den USA vergibt.

Möglichkeiten und Grenzen der Numerologie

Manche fragen sich, wie ein so willkürliches Datum wie das Geburtsdatum so eine große Aussagekraft haben kann.

Dazu ist es wichtig zu wissen, dass das Datum nicht willkürlich ist. Die Geburt beginnt, wenn die Zeit reif ist und dies ist das prägendste Ereignis, dass ein Mensch haben kann.

Leider lassen sich viele werdende Mütter ängstigen und ziehen eine geplante Geburt dem natürlichen Geburtsprozess vor. Aber auch in diesem Fall bleibt der Geburtstermin prägend. Der einzige Unterschied ist, dass das Datum in diesem Fall nicht mit der Intuition des Babys übereinstimmt, dass sich anschickt, unsere Welt zu betreten.

Die Zahlen selber haben einen vergleichbaren Einfluss wie die Astrologie, also die Konstellation der Sterne und Planeten. Dieser Einfluss ist individuell unterschiedlich ausgeprägt. Astrologen sprechen in dem Zusammenhang von der 2/1/2 – Regel – auf zwei treffen astrologische Vorhersagen zu, auf eine trifft es teilweise zu, auf zwei trifft es gar nicht zu.

In jedem Fall ist der Numerologische Einfluss zu einen gewissen Grad individuell steuerbar. Er ist kein steinernes Gesetzt, dem wir uns unterzuordnen haben. Wir ahben z.B. auch eine Genetische Veranlagung, aber wir haben auch – begrenzt -Einfluss darauf, welche Art von Veranlagung wir zulassen wollen und welche nicht.

Zahlen sind ein mächtiges Werkzeug, um Zusammenhänge zu erklären und zu verstehen. Daher bietet es sich an, sie zu benutzen, um sich selber besser zu durchschauen. Nichts anderes passiert, wenn wir uns das Geburtsdatum ansehen und daraus Rückschlüsse ziehen, die uns dabei helfen, Entscheidungen zu treffen und aus der eigenen Vergangenheit zu lernen.

So sieht eine fertige Urkunde aus: Muster-Urkunde.pdf

Neu: Auf Wunsch kann ohne Mehrkosten ein Foto mit auf die Urkunde: Beispiel Numerologie-Urkunde mit Bild.pdf

So sieht eine fertige Paar-Urkunde aus: Muster-Paar-Urkunde.pdf und mit Bild: Beispiel Paar-Urkunde mit Bild.pdf

Hier kannst du für dich oder als Geschenk für jemanden anderen eine individuelle Kundalini Yoga Übungsreihe oder eine Numerologie-Urkunde von Sangeet Singh erstellen lassen. Beide enthalten grundlegende Informationen über deine eigenen Numerologie. Sie werden als PDF-Datei per E-Mail zugeschickt

Zur Bestellung für eine individuelle Kundalini Yoga Übungsreihe

Zur Bestellung für eine Numerologische Urkunde

Zur Bestellung für eine Numerologische Paar-Urkunde