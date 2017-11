Täglich eine Übungsreihe

Jetzt den Einstieg schaffen in eine regelmäßige Kundalini Yoga Praxis.

Damit Yoga am besten wirken kann, sollte es jeden Tag praktiziert werden. Ein guter Zeitraum für die Praxis einer individuellen Übungsreihe sind 40 Tage. Nach 40 Tagen ist die spezifische Wirkung der Übungsreihe soweit verfestigt, dass sie dauerhaft erhalten bleibt.

Während dieser Zeit - und auch schon vorher - werden wir deine Yoga-Praxis mit Anregungen und Empfehlungen per Mail oder in unserem beiden Foren begleiten. Los geht es am 18. Dezember 2017, die Teilnahme ist kostenlos.

Welche Kundalini Yoga Übungsreihe gibt es?

Yogi Bhajan hat mehrere Tausend Übungsreihen und Meditationen unterrichtet. Ca. 500 davon sind über das Yoga Infos Archiv verfügbar (Zugriff hast du ab 30,-$/ Monat inkl. individueller Beratung über: https://www.patreon.com/sangeet).

Übungsreihen können aber auch einzeln im Internet gefunden werden oder auf Mantradownload.com erworben werden.

Es gibt z.B. Übungsreihen für einzelne Organe wie Leber oder Nieren. Dann gibt es Übungsreihen für den Umgang mit spezifischen psychischen Problemen, wie Angst oder Unsicherheit. Des weiteren gibt es Übungsreihen, die den allgemeinen Gesundheitszustand des Körpers verbessern, das Drüsensystem entlasten oder das Immunsystem fördern.

Eine vierte Gruppe von Übungsreihen beschäftigt sich mit der Verbesserung der mentalen Leistungsfähigkeit oder der emotionalen Intelligenz.

Welche Kundalini Yoga Übungsreihe ist die richtige für mich?

Welche Übung zu einem passt hängt von vielen Faktoren ab, die mit dem persönlichen Umfeld und der individuellen Lebensphase zusammen hängen. Manchmal macht es auch Sinn, das eigene Geburtdatum numerologisch auszuwerten.