Ursachen-Analyse für die Hilfe bei chronische Krankheiten

Chronische Probleme haben oft eine tiefere Ursache, die mit spezifischen mentalen Blockaden in Verbindung steht. Diese Form von geistigen Verfestigung macht es einem schwer, sich auf Veränderungsprozesse einzulassen.

Um diese Veränderungen aus eigener Kraft einzuleiten, wäre es nötig, sich selbst wie Baron Münchhausen am Schopf zu packen und aus den Schlamm zu ziehen.

Über Yoga nutzten wir den Umweg über unseren Körper. Mit Hilfe der Übungen können wir die Veränderungen an unseren mentalen Begrenzungen vorbei wirksam werden lassen. Yoga nutzt hier die gleichen Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins die zuvor für die Krankheit oder die Probleme gesorgt haben.

Unser Bewusstsein kann Informationen abspeichern und unser Körper ist ein Informationsspeicher. Wir speichern in uns sogenannte „Meme“ ab.

Meme sind Informationsteilchen, die mit Materie „verknüpft“ werden können. Einmal abgespeichert haben sie Einfluss auf unser Denken und den Energiefluss im Körper.

Mit Hilfe von Kundalini Yoga können schädliche Meme aus dem Gewebe gelöst werden, wobei es individuell sehr unterschiedlich ist, welche Übungsreihe gerade am sinnvollsten ist. Es gibt Übungsreihen, die Meme, die nicht mehr benötigt werden, auflösen und es gibt Übungsreihen, die neue, ausbauende und unterstützende Meme im Gewebe erzeugen können.

Kundalini Yoga kann also auch als Informations-Yoga bezeichnet werden. Es arbeitet an der Informationsebene des Körpers, und sorgt dort für Reinigung und Balance. Dies funktioniert am besten, wenn das Yoga auch mit anderen Veränderungen wie z.B. das eigene Konsum- und Essverhalten, einher geht.

Wer täglich eine Übungsreihe praktiziert, kann sich fast sicher sein, dass eine Veränderung eintreten wird, die sich positiv auf den Gesundheitszustand auswirken wird.

Bei schweren chronischen Problemen oder Autoimmunerkrankungen kommt es allerdings sehr darauf an, was praktiziert wird. Dies hängt von den eigenen Themen ab, die mit einer Krankheit im Zusammenhang stehen. Im folgenden sind einige Beispiele aufgelistet.