Die 22 Ängste des Menschen

„Sämtliche Probleme im Leben basieren auf Angst.“ Yogi Bhajan

1992 und 1993 hat Yogi Bhajan 22 Vorträge zum Thema Angst gehalten und dabei die grundlegendsten Ängste des Menschen identifiziert. Für jede einzelne Angst hat er eine Übungsreihe unterrichtet.

„Du kannst zu einem Astrologen oder einem Psychischen gehen, der deine letzten 50 Leben lesen kann, aber das Problem ist, dass der Fuß gehen muss. Du musst deinen eigenen Weg nehmen, dein Kopf muss verstehen und dein Herz muss handeln.“

Yogi Bhajan zur Angst Nr. 4 – Angst vor dem Sein.



„Wenn du sagst: "Ich möchte tun, was ich will" hast du das Gefühl, frei von Verantwortlichkeiten zu sein; Aber in Wirklichkeit bist du nicht frei und du wirst nie frei sein. Du musst dich mit etwas oder jemanden verbinden und du musst einen Grund dafür finden, dass du es tust.“

Yogi Bhajan zur Angst Nr. 6 – Die Angst davor, sich selber Befehle zu erteilen



„Wir sind keine behinderte Menschen, wir sind behindert weil wir keine Vitalität entstehen lassen können, wenn sie benötigt wird. In unserem Bildungssystem lehren sie nicht so etwas wie Ausdauer. Wenn du in deiner eigenen Kontrolle bist, bist du du selbst, und wenn du kontrolliert wirst, verlierst du dich wieder.“

Yogi Bhajan zur Angst Nr. 9 – Lerne, wie du ertragen kannst was ist.



„Die Angst tritt auf, wenn das Magnetfeld in Konflikt mit dem Raum ist, der uns umgibt. Dadurch entstehen mentale Variationen, die uns verwirren; Dies ist der Grund, warum du in solchen Situationen aus einer defensiven Einstellungen heraus handelst und versuchst, Gefahr zu vermeiden.“

Yogi Bhajan zur Angst Nr. 7 – Lerne zu bleiben, obwohl du flüchten möchtest

Die ersten 11 Ängste des Menschen

1. Die ursprüngliche Angst: Die Leere in sich aushalten - LA742

2. Die Angst vor Schuld durch Sex bzw. durch sexuelle Phantasien - LA743

3. Die Angst vor der mentaler Veränderung - Deine Vergangenheit loslassen . LA744

4. Die Angst vor dem Sein – zu tun, was getan werden muss - LA745

5. Die Angst vor dem Morgen/ Angst vor der Zukunft - LA746

6. Die Angst davor, sich selber Befehle zu erteilen - LA747

7. Lerne zu Bleiben, obwohl du flüchten möchtest - LA748

8. Überwinde die Angst vor den eigenen Gefühlen - LA749

9. Lerne, wie du ertragen kannst was ist - LA750

10. Lerne, wie du deine Phobien auflösen kannst- LA751

11. Die Angst vor Diskriminierung – Stelle dich den Auswirkungen deiner Handlungen LA752

Die Übungsreihen sind ins deutsche übersetzt. Die Vorträge sind im original in englisch.

Die 2. Hälfte der Ängste, die Nummern 12 bis 22, finden sich im 2. Teil, dem Basistext Nr. 26, der im Oktober 2017 erscheint.

Zum Basistext/ zum Download von Basistext Nr. 25