Der Kundalini Online-Kongress

Das Kundalini-Phänomen sollte allen Menschen, die im Gesundheits- oder Beratungsbereich arbeiten bekannt sein. Auf diesem Online-Kongress erfährst du mehr dazu. Wenn du oder deine Klienten hochsensibel sind oder Symptome haben, die du nicht deuten kannst, dann hole dir hier Hintergrund-Informationen zur Kundalini Energie.

Themen des Kundalini Online-Kongresses sind:

Umgang mit körperlichen Symptomen, die du nicht deuten kannst.

Erklärungen über den Aufstieg der Kundalini und auf was dabei zu achten ist.

Erweckung deiner kreativen, schöpferischen und unerschöpflichen Lebenskraft

Stress (>Burn Out?) aus deinem Leben rausnehmen und deinen natürlichen, ursprünglichen Zugang zu deiner Lebenskraft wiederfinden

Reinigung der Chakren und ein tieferes Verständnis über die Energiesysteme deines Körpers.

Vielleicht hast Du einfach Lust, wunderbare Experten zum Thema "Kundalini" zu hören und Dich inspirieren zu lassen.

Ich bin Sprecher beim Kundalini Kongress, weil es wichtig ist, zu erfahren, wie man die Verbindung mit sich selbst stärken kann und teile meine Erfahrungen und mein Wissen gerne mit dir! Mein Beitrag geht ab Dienstag, 11. Juli, um 20.00 Uhr online. Der Basistext "Kundalini Aufstieg" ist Teil vom Kongress-Packet, dass erworben werden kann.

6 Tage geht es Energie, Kundalini und geheimes Wissen als Weg der Entwicklung.

Der Kongress ist kostenlos und du kannst bequem online bei Dir zu Hause im Wohnzimmer teilnehmen, wann immer Du in diesen 6 Tagen Lust und Zeit hast, die Energie und Kraft in Deinem Leben zu vergrößern.

